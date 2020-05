Economia Caixa explica como contestar resultado do cadastro do auxílio emergencial; confira Quem teve o benefício negado, mas discordou dos motivos, pode contestar a análise no site ou no aplicativo do banco

Nesta quarta-feira (27) a vice-presidente de Governo da Caixa Econômica Federal, Tatiana Thomé, apresentou um tutorial sobre os procedimentos que o cidadão deve seguir para contestar pedidos negados ou retificar informações. As pessoas que tiveram o pedido de auxílio emergencial considerado inconclusivo devem fazer um novo cadastro no site ou no aplicativo Cai...