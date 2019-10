Economia Caixa e BB iniciam nova fase de pagamento do PIS/Pasep; veja quem tem direito Abono corresponde ao calendário 2019/2020 e começa a ser pago nesta quinta-feira (17), para os beneficiários nascidos em outubro e servidores públicos com final de inscrição 03

O abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) do calendário 2019/2020 começa a ser pago nesta quinta-feira (17), para os beneficiários nascidos em outubro e servidores públicos com final de inscrição 03. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono salarial do PIS. O...