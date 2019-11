Economia Caixa começa a receber apostas para a Mega da Virada; prêmio é de R$ 300 milhões O concurso especial custa R$ 4,50 e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2019

A Caixa Econômica Federal começou a receber, nesta segunda-feira (11), as apostas para a Mega da Virada 2019. A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.220 da Mega-Sena é de R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso nenhum...