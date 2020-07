Economia Caixa anuncia novas taxas para impulsionar crédito com garantia de imóvel Banco afirma que taxas de juros serão mais baixas do que em outras modalidades de empréstimo

A Caixa Econômica Federal anunciou um reforço nas linhas de crédito para pessoas físicas com uso de imóvel em garantia para as operações. Segundo o banco, as taxas de juros serão mais baixas do que em outras modalidades de empréstimo. A partir de segunda-feira (3), serão disponibilizadas linhas nessa modalidade, sem destinação específica para os recursos emprestados. O clie...