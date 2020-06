Economia Caixa adia para dia 29 de junho a liberação dos R$ 1.045 do FGTS; veja o calendário atualizado O pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estava previsto para acontecer nesta segunda-feira (15)

A Caixa Econômica Federal (CEF) adiou para 29 de junho o início dos pagamentos de até R$ 1.045 (valor do salário mínimo) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que estava previsto para acontecer na segunda-feira, dia 15 de junho. Segundo uma fonte do governo ouvida pelo Valor Investe, o plano inicial era de fato que o pagamento fosse liberado na seg...