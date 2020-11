Economia Caixa abre 25 agências em Goiás para saque do auxílio emergencial; confira as unidades Atendimento ocorrerá até o meio-dia. Em todo o Brasil, 7,4 milhões de beneficiários dos ciclos 3 e 4 podem sacar até R$ 6,1 bilhões

A Caixa Econômica Federal abriu 25 agências em Goiás neste sábado (21) para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão nascidos em abril e maio dos ciclos 3 e 4. As unidades ficarão abertas para atendimento até o meio-dia. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o período de funcionamento das agências serão atendi...