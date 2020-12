Economia Caixa abre 22 agências para saque do auxílio emergencial em Goiás Conforme o calendário, o pagamento será feito para nascidos em novembro e dezem

Em Goiás, 22 agências da Caixa Econômica Federal abrem neste sábado, 5, até às 12h, para beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão. Conforme o calendário, o pagamento será feito para nascidos em novembro e dezembro. Em Goiânia, estão abertas as agências Agência Cora Coralina na Cidade Jardim; Agência Jardim Guanabara - ba...