Economia Caiado vai à Câmara dos Deputados pressionar por inclusão de Estados e municípios na reforma Governador Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, também está em Brasília. Os dois buscam apoio para mudança na proposta

Como mais uma tentativa de incluir Estados e municípios na reforma da Previdência, governadores estão nesta terça-feira, 9, no Congresso para pressionar os deputados. O do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), chegaram nesta tarde no parlamento. Leite foi recepcionado pelo relator da reforma, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). ...