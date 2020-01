Economia Caiado sugere que Enel venda distribuidora em Goiás Após reunião com diretor global da Enel, governador afirma que EDP pode estar interessada em assumir distribuição de energia no Estado

O governador Ronaldo Caiado (DEM) se reuniu na manhã desta terça-feira (14) com o diretor global de Infraestrutura e Redes do Grupo Enel, Livio Gallo, e com o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Rodrigo Limp. O assunto foi o desempenho da distribuidora da empresa no Estado. Ao final do encontro, em coletiva para imprensa, ele anunciou que sugeriu n...