Em videoconferência com prefeitos, entidades do setor empresarial e representantes dos Poderes, o governador Ronaldo Caiado (DEM) sugeriu ontem a criação de comitês especializados para discutir a retomada de atividades por segmento em Goiás. A proposta ocorre quando grande parte dos municípios já optou pela flexibilização e no mesmo dia em que a Prefeitura de Goiânia definiu uma programação para reabertura gradual.

A formatação dos comitês será definida em projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa. De acordo com o governo, eles serão compostos por representantes do Estado, dos municípios e dos segmentos envolvidos. Os integrantes atuariam como agentes públicos e poderiam ser responsabilizados, se não tomarem decisões “com critérios técnicos, científicos e jurídicos”, afirmou a procuradora-geral do Estado, Juliana Diniz.

“Cada representante será um agente público e como tal vai responder por todos os seus atos. É um passo para chegarmos a conclusões em comum acordo. A situação é gravíssima e precisamos decidir. Não existe meia posição. É importante que cada membro assine sua decisão”, afirmou o governador.

Foi a PGE quem introduziu o assunto na videoconferência de ontem, com respaldo do governador. A procuradora não explicou de que forma será configurada a questão de os membros serem considerados agentes públicos. “Esses comitês colegiados terão a participação de membros da sociedade civil que assumirão funções honoríficas, e terão característica de agentes públicos. O objetivo é trazer participação popular”, afirmou.

Juliana ressaltou entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a medida provisória 966, do governo federal, que estabelece que não se responsabilizará o gestor que age de boa-fé, desde que apoiado em parâmetros jurídicos e técnicos. “Então não é juízo político. O comitê atuará sob pena de possível responsabilização no futuro”, disse.

Não há ainda informações sobre quantos comitês seriam criados. A procuradora citou um exemplo de um colegiado para discutir a reabertura de shoppings centers.

A videoconferência teve como pauta principal a apresentação de nova nota técnica da Universidade Federal de Goiás (UFG), com projeções de necessidade de internação e mortes no Estado, conforme índice de isolamento social. O estudo prevê de 129 a 162 mortes por dia por coronavírus no final de julho se Goiás mantiver menos de 37% de isolamento.

comércio

Antes da apresentação do estudo pelos especialistas da UFG, o governador pediu que o presidente da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), Marcelo Baiocchi, expusesse um resumo das reivindicações do setor para retomada das atividades. Marcelo estava no Paço Municipal, onde ocorreu reunião com o comitê de crise da Prefeitura para definir critérios e protocolos para ampliar a flexibilização na capital.

Embora tenha sido anunciado como presente na videoconferência do governador, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), não estava quando Caiado o chamou para discursar. Os prefeitos de Aparecida de Goiânia e de Anápolis, Gustavo Mendanha (MDB) e Roberto Naves (PP), também foram chamados e estavam ausentes.

Representantes do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, e da Federação Goiana dos Municípios discursaram, todos defendendo cautela para flexibilização das medidas de combate ao coronavírus.

O governador tentou associar os alertas feitos pelos pesquisadores da UFG aos seus apelos para endurecer as medidas. Há duas semanas, Caiado ficou isolado na tentativa de editar um novo decreto para reduzir a flexibilização. Ele reafirmou a preocupação com regiões do Estado que não possuem leitos. “Temos de pensar como vamos nos responsabilizar pelas projeções feitas pela UFG para o final de julho”, disse.

O secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, criticou “flexibilizações irresponsáveis, sem embasamento técnico e científico, e sem estrutura hospitalar”. Ele disse considerar positiva a proposta de comitês especializados. “Além de democratizar e intensificar o diálogo, eles (representantes dos segmentos) têm vez e voz na decisão, agentes públicos e representativos que são”, afirmou.