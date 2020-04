Durante live realizada nesta terça-feira (07), o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que o Estado de Goiás está preparado para dar início a flexibilização do isolamento social a partir do dia 19 de abril, data de validade do decreto estadual que está em vigor. E isso, de acordo com Caiado, graças às medidas restritivas tomadas desde o início da epidemia no País, e aos investimentos feitos na estrutura de saúde estadual. “Estamos no nível 2, mas seguindo Plano de Contingência do coronavírus como se estivéssemos no nível 4”, declarou.

De acordo com a assessoria de imprensa do governo estadual, o plano de contingência prevê no nível 1 a confirmação de até 100 casos da doença e 10 leitos de enfermaria e 10 de UTI em isolamento nos hospitais estaduais. O nível 2 prevê entre 100 e 500 casos confirmados do coronavírus e a quantidade de 20 leitos de enfermaria e 10 de UTI, todos também em isolamento, em 10 hospitais no Estado, entre públicos e privados. Já a fase 3 prevê mais de 500 casos da Covid-19 e a estrutura da saúde pública e privada deve somar mais de 50 leitos de UTIs, novos leitos em enfermaria e início da suspensão de cirurgias eletivas.

Por fim, o nível 4, o último, prevê a confirmação de mais de mil casos e permite que o Estado declare situação de emergência, a suspensão de cirurgias eletivas e também de eventos com aglomerações. O que já está sendo cumprido pelo governo estadual desde o mês de março. Nesse patamar, é preciso ampliar ainda mais os leitos disponíveis para o atendimento.

Em Goiás, o governo estadual já inaugurou o Hospital de Campanha de Goiânia, que tem mais de 200 leitos de internação. Somará à rede, a Maternidade Oeste e o novo Hospital das Clínicas. O governo federal iniciou a construção de um hospital de campanha em Águas Lindas, no Entorno de Brasília. E, ainda de acordo com a assessoria de imprensa do governo estadual, mais outras seis unidades estão sendo preparadas nos municípios de Itumbiara, Jataí, Anápolis, Formosa, Luziânia e Porangatu.

Segundo informações divulgadas na terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 133 casos da Covid-19, com cinco óbitos confirmados.