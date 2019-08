Economia Caiado deve revogar decreto que quebra sigilo fiscal, diz presidente do Sindifisco Após a publicação do primeiro decreto, cinco superintendentes da Receita Estadual de Goiás chegaram a colocar seus cargos à disposição da secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt

O presidente Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco-GO), Paulo Sérgio do Carmo, disse que o governador Ronaldo Caiado (DEM) deve revogar o atual decreto estadual 9.488, que concedeu acesso irrestrito ao sigilo fiscal à Procuradoria Geral do Estado (PGE). Após o decreto, publicado na terça-feira (6), cinco superintendentes da Receita Estadual de Goiás chegaram a colocar seus cargos à disposição da secretária de Estado da Economia, Cri...