Economia Caiado comemora resultado

No Twitter, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), comemorou o retorno do Estado à lista dos dez mais competitivos. “Isso é reflexo de uma gestão voltada para o desenvolvimento econômico e social da nossa gente”, escreveu.Em 2019, primeiro ano de governo de Caiado, foi a primeira vez que Goiás caiu do grupo dos 10 melhores. O governador, porém, credita o mau ...