Caiado anuncia que pagará salário de dezembro antes do Natal

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou nesta quarta-feira (11) que o salário dos funcionários do Estado de Goiás referente ao mês de dezembro será pago antes do Natal. O anúncio foi feito por meio das redes sociais. Caiado não especificou a data do pagamento. "O servidor público teve um natal e um ano novo difícil em 2018. Graças ao nosso esforç...