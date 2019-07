Economia Caiado acha possível Estados e municípios entrarem na reforma ainda na Câmara Governador de Goiás avalia que, se aprovação tiver ampla vantagem no número de votos, é possível fazer inclusão por meio de destaque

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), avaliou nesta quarta-feira, 10, que, caso a aprovação do texto da reforma da Previdência na Câmara ocorra por ampla margem de votos, seria possível a inclusão, por meio de destaque, de Estados e municípios no projeto ainda na votação de hoje. "Acho que, no momento em que tivermos na votação do texto principal, uma ampla v...