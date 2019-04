Economia Cai número de brasileiros no Facebook, aponta Datafolha A plataforma mais popular no Brasil é o WhatsApp: 69% dos entrevistados afirmaram ter o aplicativo no celular

O número de brasileiros no Facebook caiu 5 pontos percentuais em 17 meses. Levantamento do Datafolha realizado em 2 e 3 de abril aponta que, em novembro de 2017, 61% dos brasileiros tinham contas na rede social. Agora, 56% afirmam ter um perfil. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo nesta feira (9). A pesquisa entrevistou 2.038 ...