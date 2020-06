Economia Cai decreto que suspendia benefícios fiscais de empresas que demitissem grupo de risco da Covid-19 Estado ainda pode recorrer da decisão liminar, que atendeu pedido da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial-GO)

Atualizada às 10h05 A desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), acolheu mandado de segurança impetrado pela Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial-GO) e suspendeu decreto do governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), que suspendia benefícios fiscais concedidos a empresas que demitisse...