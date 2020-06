Economia Caged: pandemia fecha 1,487 milhão de vagas de março a maio No mês de maio, o saldo líquido entre a abertura e o fechamento de vagas foi negativo em 331.901 empregos

A pandemia do coronavírus levou ao fechamento de 1,487 milhão de vagas com carteira assinada entre março, quando foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no país, e maio. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério da Economia. No mês de maio, o saldo líquido entre a abertura e o f...