Economia Cafezinho de todo dia fica mais amargo Preço do café moído dispara para o consumidor, que reduz o consumo; valor da saca do grão já está 116% mais cara

O preço do cafezinho de todo dia deixou a bebida bem mais amarga para o consumidor, que já está pagando quase o dobro do ano passado. Somente no último mês de setembro, o quilo do café subiu em 16 capitais brasileiras, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pelo Dieese, e a maior alta ocorreu em Goiânia: 15,7%. As cotações do produto mos...