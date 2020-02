Economia Caderneta de poupança tem recorde de saques em janeiro, de R$ 12,356 bi, diz BC Dados do Banco Central mostram que janeiro teve o maior volume de saques em um único mês

As famílias brasileiras voltaram a sacar recursos da caderneta de poupança em janeiro deste ano. Dados do Banco Central mostram que, no mês passado, os saques líquidos somaram R$ 12,356 bilhões. Foi o maior volume de saques em um único mês em toda a série histórica do BC, iniciada em janeiro de 1995. Retiradas de recursos costumam ser comuns nos meses de janeiro....