Economia Cadeia láctea teme fim da desoneração Propostas que tramitam no Congresso podem onerar cesta básica em 25%, elevando preços de produtos para o consumidor

As propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional preveem o fim da desoneração da cesta básica e preocupam a cadeia láctea, pois devem sobrecarregar o setor produtivo e provocar mais reajustes de preços. A previsão é de um aumento da carga tributária de 5% para 25%, o que prejudicaria principalmente os pequenos produtores, que representam 80% do total, e...