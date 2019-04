Economia Cade diz que retorno de franquia de bagagem pode prejudicar setor aéreo O Departamento de Estudos Econômicos do órgão afirmou que a medida impacta o modelo de negócios das empresas aéreas de baixo custo, que têm manifestado interesse de entrar no mercado brasileiro

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informou que a volta da franquia de bagagens pode afetar os investimentos no mercado aéreo e prejudicar a concorrência no setor. O retorno da franquia de bagagem foi aprovado na semana passada em uma comissão mista do Congresso Nacional que análise a Medida Provisória (MP) 863/2018, que permite 100% de participação d...