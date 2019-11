Economia Cada R$ 1 no salário mínimo gera impacto de R$ 320 milhões, diz secretário A diferença de R$ 8 é o que trará a economia de R$ 2,56 bilhões; o salário mínimo deve ser de R$ 1.031 no ano que vem

A revisão no valor do salário mínimo projetado para 2020 deve gerar uma economia de R$ 2,56 bilhões no Orçamento. Segundo o secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, George Soares, cada R$ 1 de diferença no salário mínimo tem impacto de R$ 320 milhões. A indicação inicial na proposta orçamentária era de que o salário mínimo ficaria em R$ 1.039 em...