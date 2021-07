Economia Cabeleireiro usa vacina contra Covid-19 para recuperar clientes em Goiânia Cabeleireiro avisa a todos que já recebeu as duas doses contra Covid-19, confiante na retomada do movimento

O cabeleireiro Erisvaldo José do Santos, de 70 anos, exibe com orgulho na parede de sua empresa o cartão de vacinação que comprova o recebimento das duas doses da vacina contra a Covid-19, aplicadas em 24 de março e 17 de abril de 2021. A prova da vacina contra a gripe também ganhou espaço de honra no mural. “Coloquei num quadro para o cliente ver”, diz o cabeleireiro,...