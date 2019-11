Economia Câmbio reage a fala de Paulo Guedes e dólar chega a R$ 4,25 Ministro disse não estar preocupado com a moeda americana acima de R$ 4,20: 'É bom se acostumar com o câmbio mais alto'

O dólar abriu pressionado e já subiu até máxima de R$ 4,2585 (+1,04%) no mercado à vista nesta terça-feira, 25 - nova cotação recorde-, enquanto os juros futuros chegaram a subir mais de 10 pontos-base nos prazos médios e longos. Os ativos locais reagem à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que não está preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e...