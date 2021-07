Economia Câmara suspende prova de vida do INSS até o fim do ano O projeto foi aprovado em votação simbólica. Como houve mudanças, volta ao Senado

A Câmara dos Deputados suspendeu até o fim do ano a exigência de prova de vida de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por causa da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19. O projeto foi aprovado em votação simbólica. Como houve mudanças, volta ao Senado.O texto muda a lei da seguridade social e acrescenta dispositivo que isenta de custas e...