Economia Câmara prorroga até 31 de julho prazo para entrega do Imposto de Renda de 2021 Deputados, porém, mantiveram o cronograma de restituição do IR, com primeiro lote marcado para 31 de maio

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (30) a prorrogação, até 31 de julho, do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda de pessoas físicas em 2021, referente ao ano-calendário de 2020, mas manteve o cronograma de restituição do IR, com primeiro lote marcado para 31 de maio. O projeto, de autoria do deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR), foi ap...