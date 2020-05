Economia Câmara Municipal de Rio Verde vota projeto que isenta taxas do transporte escolar rural no município Prefeitura justifica que a categoria foi uma das primeiras afetadas pela pandemia do novo coronavírus, já que as aulas presenciais foram suspensas em todo o Estado

Na noite de segunda-feira (25), a prefeitura de Rio Verde apresentou projeto de Lei na Câmara Municipal que propõe a remissão e isenção de taxas de 2020 aos contribuintes do transporte escolar rural do município. A prefeitura justifica que a categoria foi uma das primeiras afetadas pela pandemia do novo coronavírus, já que as aulas presenciais foram suspensas em tod...