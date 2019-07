Economia Câmara dos Deputados cria comissão especial para analisar reforma tributária Proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi acaba com três tributos federais e extingue o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal

A presidência da Câmara dos Deputados determinou no início da tarde desta terça-feira, 9, a criação da comissão especial que irá analisar a proposta de reforma do sistema tributário, de autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). A PEC já foi aprovada da Comissão de Constituição e Justiça, e tem como base o texto preparado pelo economista do Centro de Cidadania F...