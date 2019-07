Economia Câmara deve iniciar discussão sobre reforma da Previdência na terça-feira (09) Presidente da Câmara Rodrigo Maia acredita que texto poderá ser votado em dois turnos antes de recesso parlamentar

A semana na Câmara dos Deputados vai começar com a expectativa de o plenário iniciar a discussão sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 6/19) da reforma da Previdência nesta terça-feira (9). O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que o texto poderá ser votado em dois turnos antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. O parecer do ...