Economia Câmara de Caldas Novas anuncia concurso com 22 vagas Vagas são para os níveis fundamental, médio e superior. Confira mais detalhes do edital

Atenção, concurseiros. A Câmara Municipal de Caldas Novas (GO), município a 169 km de Goiânia, publicou edital para concurso público com o objetivo de preenchimento de 22 vagas, sendo 7 para chamamento imediato e 15 para cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 12 de agosto, por meio do site https://itecconcursos.com.br/ até o ...