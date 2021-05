Economia Câmara aprova texto-base de MP que abre caminho para privatização da Eletrobras Com apoio de partidos da base do governo, a venda da estatal avança no Congresso, que arrastava essa discussão desde o governo do ex-presidente Michel Temer

Numa vitória do ministro Paulo Guedes (Economia), a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (19) o texto-base da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Com apoio de partidos da base do governo, a venda da estatal avança no Congresso, que arrastava essa discussão desde o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). O texto-base foi ap...