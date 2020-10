Economia Câmara aprova projeto que reduz em 80% o limite para pagamento das requisições de pequeno valor Projeto de Lei enviado pela Prefeitura de Goiânia em julho

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em primeira votação, o projeto de Lei enviado pela Prefeitura em julho, que reduz o teto das obrigações de pequeno valor, no âmbito do município, em, aproximadamente, 80,5%. Com isso, as pessoas que têm ações a receber acima de R$ 6 mil, da administração municipal, agora terão de entrar na fila do precatório, que pode demorar ma...