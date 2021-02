Economia Câmara aprova projeto de autonomia do Banco Central Parlamento deu sinal verde à proposta que prevê mandato fixo de 4 anos para o presidente comandar a instituição; texto vai à sanção

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei complementar que estabelece mandatos fixos para o presidente e diretores do Banco Central, o que reduziria as chances de interferência política na autoridade monetária, de acordo com os defensores da proposta. O texto agora vai à sanção presidencial.O texto-base foi aprovado, por maioria, sem mudanças em relação a...