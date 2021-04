Economia Câmara acelera tramitação de projeto que multa discriminação salarial contra mulheres Urgência que foi aprovada por 390 votos a favor deve punir com multa as empresas que pagarem às mulheres salário menor que o de homens que exerçam a mesma função

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (29) a urgência do projeto que pune com multa as empresas que pagarem às mulheres salário menor que o de homens que exerçam a mesma função. A multa proposta é de cinco vezes a diferença salarial constatada, a ser paga à funcionária lesada. A urgência foi aprovada por 390 votos a favor e 19 contrários. Os dep...