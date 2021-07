Economia Busca por seguro de vida em Goiás acelera na pandemia Contratações mantêm ritmo de expansão e seguradoras registram crescimento de 44,2% na arrecadação no 1º quadrimestre

A busca por seguro de vida acelerou em Goiás com a pandemia de Covid-19. Consciência dos riscos e percepção de vulnerabilidade têm levado uma parcela maior da população a contratar planos. As seguradoras registraram alta de 44,2% na arrecadação em prêmios somente de janeiro a abril deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Confederação Nacional das Em...