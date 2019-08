Economia Busca por plano privado tem alta em Goiás Com a reforma em curso, procura no Estado cresceu 20,27% no primeiro semestre do ano; elevação está acima da média do País

A reforma da Previdência, que está em tramitação no Senado, reforçou a necessidade dos goianos de poupar por conta própria para aposentar no futuro. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o volume de contribuições em produtos de acumulação que possuem esse propósito cresceu 20,27% no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período d...