Economia Busca por passagem aérea no Brasil atinge mínima histórica no Google Na contramão, o mercado global dá sinais de que o pior já passou e as pessoas começaram a retomar o interesse

Diante de uma pandemia que deixou as aéreas praticamente sem operação e impôs um severo distanciamento social, as buscas por passagem aérea no Brasil atingiram o menor nível histórico na plataforma Google. Os números mostram que a retomada do setor pela perspectiva do interesse dos passageiros ainda não começou no País, mas pelo menos parou de cair. Na contramão, o m...