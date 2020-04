A Receita Federal informou que para conseguir solicitar os R$ 600 pelo site ou App do auxílio emergencial não é preciso que o CPF do beneficiário esteja regular. Ontem de manhã, a busca pela regularização do CPF para cadastro no auxílio emergencial do governo federal, devido à crise do coronavírus, gerou fila e aglomeração na porta da sede do órgão, em Goiânia.

Em razão da pandemia da Covid-19, o horário de atendimento na Delegacia da Receita Federal em Goiânia ficou restrito ao período de 7 horas às 13 horas. E somente para pessoas com agendamento, realizado no site da Receita. O que muitos desconhecem é que é possível resolver irregularidades do CPF pela internet. É o que informa o órgão.

Segundo a Receita Federal, o cidadão que não conseguir realizar o cadastro para auxílio emergencial no site da Caixa Econômica Federal, por eventuais inconsistências apontadas no seu CPF, deverá realizar a consulta no site da Receita Federal ou no App Consulta CPF, e não verificando nenhuma divergência, poderá refazer a solicitação junto ao sistema da Caixa.

Ontem, a receita negou que tenha havido erro no aplicativo ou no sistema, mas alegou que “o número alto de acessos pode gerar instabilidade”. Segundo a nota da Receita, o aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial, desenvolvido para o recebimento do benefício, apresentou “um volume excessivo de acessos que pode ter impedido o cadastramento de muitos beneficiários”.

“Preliminarmente, a Receita Federal orienta que o cidadão acesse novamente o aplicativo da Caixa, em diferentes períodos do dia, buscando seu cadastramento, pois a habilitação pode não ser possível na primeira tentativa”, informou o órgão. (