A busca pela regularização do CPF para cadastro no auxílio emergencial do governo federal devido à crise do coronavírus gerou fila e aglomeração na manhã desta quarta-feira (8) na porta da Receita Federal de Goiânia. É que para conseguir solicitar os R$ 600 pelo site ou App do auxílio emergencial é preciso que o CPF do beneficiário esteja regular.

Mas em razão da pandemia da Covid-19, o horário de atendimento na Delegacia da Receita Federal em Goiânia ficou restrito ao período de 07 horas às 13 horas. E somente para pessoas com agendamento, realizado no site da Receita Federal. O que muitos desconhecem é que é possível resolver irregularidades do CPF pela internet. É o que informa o órgão.

Segundo a Receita Federal, o cidadão que não conseguir realizar o cadastro para auxílio emergencial no site da Caixa Econômica Federal, por eventuais inconsistências apontadas no seu CPF, deverá realizar a consulta no site da Receita Federal ou no App Consulta CPF, e não verificando nenhuma divergência, refazer a solicitação junto ao sistema da Caixa Econômica Federal.