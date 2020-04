A busca pelo recebimento do auxílio emergencial de R$ 600, anunciado pelo governo federal para trabalhadores autônomos e informais, devido à pandemia do coronavírus, acabou provocando muitas filas e aglomeração em algumas agências da Caixa e casas lotéricas nesta quinta-feira (9). Mas nem toda essas pessoas tentavam sacar o dinheiro que já havia sido liberado nas contas. A maioria delas ainda buscava ajuda porque não conseguia se cadastrar para receber o benefício ou mesmo acessar os canais de atendimento que foram disponibilizados.

Muitos clientes da Caixa, que nem estavam em busca o auxílio emergencial, também precisaram se dirigir a uma agência ou casa lotérica porque não conseguiram acessar o aplicativo do banco ontem. “Eu sou cliente da Caixa e só queria puxar a fatura do meu cartão de crédito e fazer o pagamento, mas não consigo porque o aplicativo não funciona. Deve estar congestionado”, acreditava a desempregada Ana Paula Souza. Ela contou que tentava acessar a plataforma há horas, sem sucesso.

A estudante Marcela Lavi também reclamou que o aplicativo não estava carregando para consultar seu saldo e saber se o dinheiro do auxílio emergencial já havia sido liberado na conta. “Estou tentando desde cedo e nada. O jeito foi vir até uma agência e enfrentar essa fila”, reclamou. Ela também se queixou da aglomeração de pessoas que havia se formado dentro da agência, na área dos caixas eletrônicos. Depois que a reportagem flagrou o problema, os clientes foram orientados a transferir a fila para a área externa.

Já a pedagoga desempregada Adriana Costa disse que procurou a agência em busca de uma orientação, pois não conseguia fazer o cadastro no aplicativo do auxílio, mesmo estando com seu CPF regular na Receita Federal. Segundo ela, o sistema informa que seus dados não foram encontrados. “Meu CPF está regular, mas não consigo completar o cadastro porque o aplicativo não está funcionando bem”, explicou Adriana.

De acordo com o Governo Federal, o pagamento começou apenas para quem está no Cadastro Único, não recebe Bolsa Família e tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Mas muita gente nem sabia ao certo se estaria apto a receber neste primeiro lote e resolveu procurar um agência da Caixa ou casa lotérica já na esperança de conseguir sacar o recurso. “Preciso pegar o dinheiro logo para comprar alimentos para minha casa porque já estou sem dinheiro. Mas estou com medo do vírus porque é muita gente e estão todos muito próximos uns dos outros”, disse a dona de casa Marli Messias Costa.

Milhares de brasileiros não conseguiram se cadastrar para receber o auxílio porque o aplicativo desenvolvido para inscrição do beneficiário indicava problemas com o CPF da pessoa. A Receita Federal informou que o aplicativo apresentou um volume excessivo de acessos, que pode ter impedido o cadastramento de muita gente. O delegado da Receita Federal em Goiânia, Aureliano Ribeiro de Matos, disse que a unidade na capital já recebeu cerca de 200 pessoas na quarta feira e quase 250 ontem em busca da regularização do documento. Segundo ele, para tentar acelerar este processo, a Receita iniciou uma regularização de todos os CPFs com pendências eleitorais por ofício (veja matéria abaixo). “O programa da Caixa está fazendo muitos cruzamentos de dados. Se alguma coisa não bate, dá problema. Em muitos casos, lá aparece uma irregularidade, mas aqui está tudo certo”, destaca.

O delegado lembra que o atendimento acontece das 7 às 13 horas, mas todos que ainda aguardavam na fila até este horário receberam uma senha. “Estamos trabalhando com horário reduzido e metade dos atendentes porque os demais são do grupo de risco e estão em home office. Mas os que estão aqui, estão ultrapassando seu horário para atender todos”, garante. Por isso, ele recomenda que a pessoa procure fazer essa regularização pelo site da Receita.

Receita vai regularizar CPFs com pendência eleitoral

A Receita Federal anunciou ontem que vai regularizar a situação dos CPFs suspensos por pendências eleitorais. A medida facilitará a liberação do auxílio emergencial. Possuir um número de CPF regular é uma das exigências feitas pelo governo para que o pagamento do auxílio seja feito ao trabalhador informal. Sem a regularidade cadastral, o benefício não é concedido.

O CPF pode ser considerado irregular em caso de pendência na entrega de declarações de Imposto de Renda ou pendências com a Justiça Eleitoral, bem como identificação de algum tipo de fraude e presença dados incompletos ou incorretos.

De acordo com a Receita, essa regularização excepcional será feita em razão do fechamento de cartórios eleitorais durante a pandemia. Segundo o órgão, a medida foi tomada por conta do atual estado de calamidade e a necessidade de liberar os pagamentos do auxílio emergencial.

O processamento dos CPFs com pendências eleitorais foi iniciado na madrugada desta quinta-feira e tem previsão de encerramento hoje. Na quarta-feira (8), o órgão informou os procedimentos que devem ser seguidos pelas pessoas que possuam CPF irregular por pendências com a Receita.