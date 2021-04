Economia BTG Pactual vê dólar a R$ 6,40 no fim do ano em cenário de explosão de gastos e disparada do risco-país Valor seria alcançado num cenário em que o custo fiscal adicional para financiar gastos de combate à pandemia ficaria entre R$ 200 bilhões e R$ 300 bilhões

O BTG Pactual elevou suas projeções para o dólar ao fim de 2021 e 2022, depois dos movimentos da moeda em março em decorrência da deterioração "substancial" do cenário doméstico e do quadro mais favorável à economia americana, e alertou que, num cenário de maior gasto público e forte alta do risco-país, a cotação poderia terminar o ano em R$ 6,40. O valor ...