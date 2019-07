Economia BRT pode gerar mais 177 vagas de emprego nos próximos meses De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, em toda a construção, do Terminal Recanto do Bosque ao Terminal Isidória, serão gerados 450 empregos

A Prefeitura de Goiânia irá contratar mais 177 trabalhadores para as obras do BRT (Bus Rapid Transit, em inglês) nos próximos meses. Hoje, existem 273 pessoas trabalhando no Eixo Norte Sul. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que é a gestora do contrato, diz que, em janeiro, o número era de 127 contratados pelo consórcio para construir todo o sistema,...