Economia BRF retoma atividades em Rio Verde, após problemas de abastecimento Serviço de Inspeção Federal (SIF) autorizou o retorno aos trabalhos na sexta-feira (1º)

A empresa de alimentos BRF informou, nesta segunda-feira (4), que retomou as atividades na unidade produtiva de Rio Verde, em Goiás. Os trabalhos no local tinham sido paralisados, na quarta-feira (29), por determinação do Ministério da Agricultura, devido a problemas no sistema de abastecimento de água. A BRF, no entanto, disse que o Serviço de Inspeção Federal...