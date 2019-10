Economia BRF abre 400 vagas de trabalho em Buriti Alegre, em Goiás A previsão é que os selecionados ingressem a partir de dezembro, com contratações até março de 2020

A companhia BRF está com 400 vagas de emprego abertas em Buriti Alegre para os cargos de Operador de Produção I, Supervisor de Produção I, Técnico de Segurança, Mecânico, Eletricista, Técnico Eletrotécnico/ eletromecânico e Operador de Utilidades. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 16h30 no Clu...