Brasileiros voltam a aplicar na poupança, a caderneta captou R$ 8,725 bi em setembro

As famílias brasileiras voltaram a aplicar recursos na caderneta de poupança em setembro. Dados do Banco Central mostram que, no mês passado, os depósitos líquidos somaram R$ 8,725 bilhões. Foi o segundo mês consecutivo de captação positiva na poupança. Em agosto, haviam sido registrados depósitos líquidos de R$ 1,316 bilhão. O ano de 2019 tem sido marcado, até o momen...