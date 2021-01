Economia Brasileiros terão início de ano com renda curta

Em meio à crise econômica e com a segunda onda da pandemia de Covid, brasileiros beneficiados com o auxílio emergencial se preparam para um início de ano desanimador. Com desemprego recorde, aumento da inflação de produtos e serviços e o fim do benefício, muitas famílias não estão nem um pouco otimistas com a chegada de 2021.Este é o caso do motorista desempregado G...