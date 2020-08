Economia Brasileiro usa auxílio emergencial para comprar comida, diz Datafolha No Nordeste, chega a 65% o índice dos que utilizam R$ 600 para se alimentar; 40% pediram ajuda do governo

A maioria dos brasileiros que recebem auxílio emergencial do governo federal na pandemia usa o dinheiro principalmente para comprar comida. É o que revela pesquisa do Datafolha feita em 11 e 12 de agosto, com 2.065 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Segundo aferiu o instituto, 53% dos ouvidos afirmam ter usado os R$ 600 mensais que recebem...