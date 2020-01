Economia Brasileiro morre em acidente durante transporte de plataforma da Petrobrás Unidade fabricada em um estaleiro da China estava sendo levada para a bacia de Santos; estatal ainda não se pronunciou

Um acidente com a plataforma da Petrobrás P-70, recém finalizada em um estaleiro da China (COOEC), matou um brasileiro e feriu mais cinco tripulantes durante o trajeto da unidade para ser instalada no pré-sal da bacia de Santos, segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. Era a segunda vez no mundo que estava sendo utilizado o transporte pela modalidade dry to...