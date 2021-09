Economia Brasil vai disputar topo na lista de países com maior inflação de 2021, diz OCDE Somente dois países entre os 19 selecionados teriam inflação superior à brasileira, Turquia e Argentina

O índice de preços ao consumidor no Brasil deve ficar entre os maiores do mundo, considerando um grupo de cerca de 20 economias com projeções divulgadas nesta terça-feira (21) pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Em 2021, somente dois países entre os 19 selecionados teriam inflação superior à brasileira, Turquia (17,8%) e Argent...